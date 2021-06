Stiri pe aceeasi tema

- Renault Group semneaza un acord social și creeaza Renault ElectriCity: polul electric industrial din nordul Franței. Renault Group și reprezentanții sindicatelor au semnat un acord care a dat naștere Renault ElectriCity, noua entitate juridica care reunește locațiile din nordul Franței: Douai, Maubeuge…

- Grupul auto francez Renault SA a decis sa faca pasi importanti spre crearea unui centru de productie a automobilelor electrice in nordul Frantei, in ideea de a putea concura mai bine pe piata automobilelor electrice din Europa, care in prezent inregistreaza o crestere rapida, transmite Bloomberg, informeaza…

- Emmanuel Macron și Angela Merkel au cerut luni Statelor Unite și Danemarcei sa explice acuzațiile privind presupusele activitati de spionaj asupra unor lideri politici europeni, printre care și cancelarul german, relateaza AFP.„Daca informațiile sunt corecte (...), acest lucru nu este acceptabil…

- Raspunsul international la deturnarea avionului Ryanair la Minsk si arestarea dizidentului care se afla la bord au dat o lovitura dura companiei aeriene de stat Belavia din Belarus si planurilor sale de expansiune, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . Luna trecuta, Belavia tocmai a intrat in posesia…

- Potrivit ACAROM, in luna aprilie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +218.6% fața de aprilie 2020, atingandu-se un nivel de 862.226 unitați. Pe primele patru luni din 2021: –au fost inmatriculate un numar de 3,422,439 autoturisme reprezentand o creștere cu +24.4%…

- Compania aeriana Air France va crește gradual a frecvența curselor București-Paris. Astfel, pentru vara aceasta Air France confirma nu mai puțin de 80 de rute sezoniere, dintre care 22 sunt destinații noi. Preferințele turiștilor sunt in continua schimbare, iar destinațiile de city break-uri, de exemplu,…

- Piața autoturismelor noi incepe sa iși revina, in multe state din Europa. Grupul Renault, locul 3 la numarul de unitați vandute. In luna martie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +87.3% fata de martie 2020, atingandu-se un nivel de 1.062.446 unitați. Pe primele…

- Intel, care de câțiva ani este în declin din cauza problemelor de fabricație, a anunțat un plan de relansare care va consta în deschiderea de noi fabrici dupa investiții de 20 miliarde dolari. Intel anunța planul pe fondul crizei microprocesoarelor care a afectat grav industria auto,…