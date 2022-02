Renault a produs anul trecut cu 500.000 de masini mai putine ca urmare a deficitului de cipuri. In septembrie, firma de consultanta AlixPartners a prognozat ca deficitul de cipuri va costa industria auto venituri de 210 de miliarde de dolari. ”Situatia de acum este inca destul de complicata”, a declarat de Meo vineri, pentru CNBC. De Meo a spus ca Renault se asteapta ca criza cipurilor sa devina mai putin severa in acest an, adaugand ca ar trebui sa se revina la ”o situatie normala” in a doua jumatate a anului 2022. Comentariile sale au venit in timp ce Renault a raportat vineri un profit net…