Renault a raportat pierderi istorice in 2020, de 8 miliarde de euro

Constructorul auto francez Renault SA a raportat in cursul zilei de vineri, 19 februarie, pierderi record, de 8 milliarde de euro, intr-un an 2020 marcat de criza coronavirusului, informeaza AFP.



Proprietarul Dacia a precizat ca a reusit sa limiteze pierderile in al doilea semestru, cand cifra de afaceri a scazut cu doar 8,9%, iar pierderile nete s-au situat la 660 milioane de euro. Cu toate acestea, pe ansamblul anului 2020 veniturile grupului Renault au scazut cu 21,7%, pana la 43,474 miliarde de dolari, in conditiile in care numarul de autovehicule vandute a scazut cu 21,3% pana la…