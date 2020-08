Stiri pe aceeasi tema

- Remus Radoi, poreclit Codita, administratorul mai multor firme de paza si protectie din Caracal, este acuzat ca prin jonglerii financiare ar fi adus statului un prejudiciu total de peste 700.000 de lei. Codita este interlopul la care a apelat fostul adjunct al IPJ Dolj pentru a gasi masina lui Gheorghe…

- Doi barbati din comuna Redea au fost retinuti, joi dupa-amiaza, pentru evaziune fiscala si folosirea cu rea-credinta a creditului unei societati pentru a favoriza o alta societate, iar unul dintre ei este Remus Radoi, implicat in cazul Caracal, transmite Agerpres.

- "In urma activitatilor desfasurate in teren, politistii rutieri au depistat la intersectia dintre Calea Bucuresti cu strada Rasaritului, din municipiul Caracal, un barbat, de 42 de ani, din comuna Redea, judetul Olt, in timp ce conducea un autoturism avand dreptul de a conduce suspendat. In urma…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Inspectoratul de Politie Judetean Brasov, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, fac miercuri 13 perchezitii la domicilii si la sedii de lucru ale unor societati comerciale din judetele Brasov si Covasna, intr-un…

- Dupa dezvaluirile din Libertatea, chiar și in dosarul DIICOT apare faptul ca polițistul Nicolae Alexe, șeful operațiunilor de gasire a Alexandrei Maceșanu, a dat informații din ancheta clanului Radoi, care a trimis polițiștii in alta parte a orașului, ca sa se razbune pe clanul Oaca! Cu toate acestea,…

- Anul trecut, in luna februarie, Nicolae Alexe, cel care ocupa funcția de adjunct al Poliției Olt era dat afara la ordinul ministrului Vela, dupa ce a fost acuzat de legaturi cu lumea interlopa. Ulterior, acesta a contestat masura susținand ca nu a fost suficient de instruit de IGPR pentru a acționa…