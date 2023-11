Stiri pe aceeasi tema

- FC Botoșani a obținut o remiza nesperata, 1 – 1 duminica seara la Ovidiu cu Farul Constanța. La debutul sau ca antrenor principal, Andrei Patache a ținut sa aprecieze prestația roș-alb-albaștrilor.

- Politehnica Timisoara si Banat Girls s-au intors cu cate un punct din deplasarile lor in runda a 8-a a SuperLigii feminine. Alb-violetele au remizat in extremis pe terenul celor de la Csikszereda, scor 3-3, in timp ce formatia care-si disputa jocurile de acasa la Tomnatic a facut 1-1 in fieful campioanei…

- Oficiali ai clubului turc Galatasaray Istanbul, la care Gheorghe Hagi a facut istorie ca jucator si pe care l a si antrenat, au venit la Constanta, vizitandu l pe Hagi la Academia Hagi, de la Ovidiu. Acestia i au oferit managerului tehnic al campioanei Romaniei, Farul Constanta, un tricou semnat de…

- Echipa feminina de fotbal Farul Constanta disputa un nou meci in Liga 1, intalnind ACS Tg. Mures 1898, in etapa a sasea, pe arena principal a Academiei hagi, de la Ovidiu, duminica, 15 octombrie 2023, de la ora 11.00. Intrarea spectatorilor este libera. In clasament, Farul se afla pe locul trei, cu…

- Echipa spaniola Real Madrid a invins sambata seara, in deplasare, formatia Girona, scor 3-0, intr-un meci contand pentru etapa a 8-a din La Liga. Real a redevenit lider in campionat, potrivit news.ro.Madrilenii au vrut sa transeze rapid lupta pentru rolul de lider al clasamentului si a avut 2-0 in…

- Farul ocupa locul 9 in clasament, cu 12 puncte, dar cu un meci in minus, in timp ce Sepsi OSK e a saptea in ierarhie, cu acelasi numar de puncte, dar cu doua partide mai putin.In etapa a 11 a a Superligii 2023 2024, Farul Constanta, campioana Romaniei, joaca pe teren propriu cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe.Partida…

- Dupa patru meciuri la rand fara eșec in Ligue 1, Ladislau Boloni a pierdut astazi acasa cu Metz in fața lui Strasbourg (0-1), antrenata de fostul campion mondial francez Patrick Vieira. Gazdele au avut doua ocazii mari la 0-0, dar au cedat in minutul 83 la prima minge cadrata a alsacienilor. Intr-un…

- Farul Constanta și Sepsi OSK Sfantu Gheorghe au ratat calificarea in grupele Europa Conference League, dupa ce au fost invinse de HJK Helsinki și Bodo/Glimt. Campioana Romaniei a pierdut cu 2-0, iar caștigatoarea Cupei s-a inclinat cu scorul de 3-2, dupa doua reprize de prelungiri. Dupa ce se impusese…