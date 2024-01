Deși ineficienta, politica de sancțiuni impotriva Rusiei in 2024 va insemna extinderea in continuare a blocarilor comerciale, precum și la dezvoltarea mecanismelor de confiscare a activelor rusești. Mai important, vom asista la incercari sistematice de a forța intreprinderile din țarile terțe sa refuze sa coopereze cu Rusia, in special in domeniul livrarilor industriale și al […] The post Relația Rusiei cu Occidentul: ochi pentru ochi, dinte pentru dinte first appeared on Ziarul National .