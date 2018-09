Stiri pe aceeasi tema

- Actorii Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas au fost aspru criticați de admiratorii Casei Regale Britanice pentru ca cei doi copii ai lor i-au parodiat pe Regina Elisabeta a II-a și pe soțul acesteia, Prințul Phillip.

- Viața regalitaților este cat se poate de expusa! Cei cu sange albastru sunt nevoiți sa anunțe toate schimbarile din viața lor, indiferent cat de placute sau neplacute sunt, și sa-și duca in traiul in vazul tuturor. Zara Tindall a simțit neplacerea acestui lucru chiar pe pielea ei, cand a fost nevoita…

- Printul George, fiul cel mare al printului William si al ducesei Catherine de Cambridge, a implineste, duminica, 5 ani. Familia regala britanica a publicat, cu aceasta ocazie, un nou portret oficial.

- Un set de fotografii de familie realizate cu ocazia botezului printului Louis, cel de-al treilea copil al ducilor de Cambridge, au fost date publicitatii de familia regala britanica, potrivit Press Association. Cele patru imagini, in care Louis apare in bratele mamei sale, au fost realizate de fotograful…

- A fost sarbatoare in familia regala britanica. Fiul cel mic al printului William a fost botezat, in cadrul unei ceremonii private. Al cincilea in ordinea succesiunii la tron, printul Louis a fost imbracat...

- Printul Louis, cel de-al treilea copil al printului William al Marii Britanii si al ducesei Catherine de Cambridge, care va fi botezat pe 9 iulie, va purta in timpul ceremoniei o tinuta simbol pentru familia regala, potrivit closermag.fr.