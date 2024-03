Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Catherine Middleton, prințesa de Wales, a dezvaluit vineri ca a fost diagnosticata cu cancer și se afla in „primele etape” ale tratamentului, Marea Britanie si nu numai este in soc.

- Kate, printesa de Wales a Marii Britanii, a anuntat vineri ca urmeaza o chimioterapie preventiva dupa ce analizele efectuate in urma unei interventii chirurgicale abdominale au relevat prezenta unui cancer.Reuters a intocmit o cronologie a evenimentelor recente in care a fost implicata familia regala…

- Prințesa de Wales spune ca urmeaza un tratament impotriva cancerului. Catherine susține ca se afla in primele etape ale tratamentului, dupa ce in urma unor analize s-a descoperit ca are cancer.

- Ancheta penala asupra incalcarii dosarului medical al lui Kate Middleton. O ancheta a fost lansata pentru a stabili daca personalul unei clinici private a accesat in mod ilegal dosarele medicale ale Prințesei de Wales in cadrul unei presupuse incalcari a datelor. Cel puțin un membru al personalului…

- Producatoarea Sara McFarlane a devenit una dintre cele mai bine imbracate invitate pe covorul roșu al Premiilor Oscar 2024 datorita rochiei superbe Jenny Packham, .... The post INFLUENȚA REGALA Vedeta care a defilat la Oscar 2024 intr-o rochie identica cu cea purtata de Prințesa de Wales first appeared…

- Mai multe organizatii de presa prestigioase au retras o fotografie a printesei de Wales, Kate, publicata de Palatul Kensington, dupa ce o analiza ulterioara publicarii a aratat ca aceasta nu respecta standardele lor editoriale, relateaza Reuters, informeaza News.ro. Palatul Kensington a postat duminica…

- Familia prințesei de Wales este indignata din cauza unchiului lui Kate, Gary Goldsmith, care s-a inscris la Celebrity Big Brother. Expunerea acestuia ar putea pune in pericol o parte dintre secretele familiei regale britanice. Conform tabloidelor britanice, mama lui Kate, Carole – sora lui Gary – este…