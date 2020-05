Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, pe langa pasionații jocurilor de noroc, vestea ii bucura și pe cei aproximativ 45.000 de angajați in aceasta industrie. In plus, in jur de 20 de miloane de euro vor ajunge lunar la bugetul de stat. Pe de alta parte, regulile de funcționare a caselor de pariuri și cazionurilor vor fi schimbate…

- Ziarul Unirea Cand se redeschid casele de pariuri sportive și salile de pacanele: Pariorii vor purta maști, iar intre aparate va fi montat plexiglas Pandemia de COVID-19 schimba regulile și in cazinouri și in casele de pariuri sportive. Consilierul guvernamental in domeniu estimeaza redeschiderea industriei…

- Industria jocurilor de noroc platește 45.000 de salarii lunare și in jur de 800 de milioane de lei, pe an, taxe și impozite. COVID-19 a blocat insa afacerea pe 18 martie. De atunci, casele de pariuri, salile de jocuri și cazinourile stau inchise. Statul platește lunar in jur 20 de milioane…

- Coronavirusul schimba regulile și in cazinouri și in casele de pariuri sportive. Consilierul guvernamental in domeniu estimeaza redeschiderea industriei jocurilor de noroc pe 15 iunie. Pana atunci, statul roman platește zeci de milioane de euro pe șomajul tehnic incasat de angajați din salile de pacanele.

- Școlile de șoferi și-au reluat activitatea, dupa doua luni de pauza, cu prudența și cu reguli noi. Cursurile de legislație se vor ține cu un numar mic de persoane, pentru a fi respectata distanțarea fizica, iar la cursurile practice, atat șoferul, cat și instructorul trebuie sa poarte maști și manuși.…

- Pasagerii aeronavelor vor fi grupati pe familii si, in masura posibilitatilor, cat mai distantati, si vor purta obligatoriu masti atat pentru accesul la bord cat si pe toata durata calatoriei, potrivit unui ordin comun al ministrilor Transporturilor si Sanatatii, informeaza Ministerul Transporturilor,…

- Antonia lanseaza o piesa noua azi, la ora 16, „Como ¡Ay!”. Videoclipul este filmat din luna septembrie și este ceva „like 18 plus” dupa cum i-a avertizat Antonia azi dimineața pe Bogdan, Shurubel și Ionuț. In aceasta perioada, artista petrece mult timp cu familia, gatește, se bronzeaza cand copiii se…

- Vittoria Oliveri (13 ani) si Carola Pessina (11 ani) au devenit cunoscute in toata lumea dupa ce au jucat tenis pe acoperisul cladirilor in care locuiesc. Cele doua tinere sportive din zona Liguria, Italia, sunt vecine si s-au filmat in timp ce au trimis mingea de pe un acoperis pe altul. „Tennis Club…