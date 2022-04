Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit joi seara la o hala industriala a fostei fabrici de tutun, de la iesirea din municipiul Timisoara, care aparține omului de afaceri Zaher Iskandarani. Potrivit ISU Timis, este o hala industriala cu mai multe compartimentari. Din primele informatii, incendiul a pornit din incaperea…

- Destinația Anului 2022 in Romania, proiectul susținut de Alianța pentru Turism Romania, a primit și doua propuneri din Timiș pentru stabilirea locației ideale pentru un City Break in țara. Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in județul Timiș a nominalizat orașele Timișoara și Buziaș…

- De mai bine de trei ani se lucreaza la 2 km de șosea care ar fi trebuit sa le faca de mult timp viața mai buna șoferilor din Moșnița. Primaria Timișoarei anunța ca ultima sesiune de lucrari va fi reluata, iar șoferii care spera sa parcurga mai ușor drumul Moșnița - Timișoara ar mai avea de așteptat…

- Politia de Frontiera anunta ca autoritatile ungare au informat ca, incepand de marti, cetatenii ucraineni care vor sa intre in Ungaria si nu au pasapoarte biometrice vor fi verificati suplimentar, ceea ce va duce la cresterea timpului de control pentru persoanele care trec granita Romaniei spre Ungaria.…

- Autoritatile ucrainene nu au semnalat modificari ale nivelului de radiatii in urma incendiului izbucnit la Centrala nucleara Zaporojie, anunta Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cai de acces, program de vizitare si valorizarea colectiilor au fost principalele teme abordate de Laurence des Cars, noua presedinte-directoare a muzeului Luvru, prima femeie care ocupa aceasta functie si care isi propune sa redea farmecul ''celui mai frumos muzeu din lume'' punand accentul pe ''calitatea''…

- Record de vaccinare, dar si de infectare in comuna Dumbravița, Timiș Foto: MApN RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Comuna Dumbravița de lânga Timișoara deține atât recordul de vaccinare anti-COVID-19 la nivel național, aproape 64%, cât și pe cel de infectare, peste 60…

- Un taximetrist a palmuit un șofer, in varsta de 19 ani, dupa ce a facut accident, intr-o intersecție din Timișoara. Polițiștii au deschis un dosar pentru lovire și violențe, iar tanarul a fost sfatuit sa depuna plangere impotriva taximetristului, deoarece a fost agresat.