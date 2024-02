Afacerile de la sat care s-au mutat în online, după ce târgurile s-au închis pe capete. La ce trebuie să fie clienții atenți Afacerile de la sat care s-au mutat in online, dupa ce targurile s-au inchis pe capete. La ce trebuie sa fie clienții atenți Comertul micilor crescatori de animale si pasari s-a mutat in mediul online. Asta pentru ca targurile unde se vindeau animale si pasari au fost inchise de aproape 7 ani, de teama focarelor de pesta si gripa aviara. Autoritatile spun ca nu pot controla vanzarile pe platformele sociale si ne sfatuiesc sa fim atenti de la […] Citește Afacerile de la sat care s-au mutat in online, dupa ce targurile s-au inchis pe capete. La ce trebuie sa fie clienții atenți in Botosani24.ro… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

