Regizor francez, descoperit înjunghiat pe stradă Regizorul francez Alain Francon, in varsta de 76 de ani, a fost gasit injunghiat, in cartierul Ecusson din centrul orasului Montpellier. Regizolrul a fost descoperit miercuri dupa ora 11.30, pe strada Voltaire, intre piata Saint-Come si biserica Saint-Roch, potrivit Le Figaro. Francon este grav ranit dupa ce a fost lovit cu arma alba in gat, in circumstante care nu au fost precizate imediat.Medicii l-au stabilizat și l-au internat la Terapie Intensiva. Atacatorul a fugit Regizorul, in varsta de 76 de ani, sustinea de la mijlocul lui februarie cursuri la Ecole nationale superieure d'art dramatique…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Francon este grav ranit dupa ce a fost lovit cu arma alba in gat, in circumstante care nu au fost precizate imediat.Medicii l-au stabilizat și l-au internat la Terapie Intensiva, potrivit news.ro. Nascut in 1945 la Saint-Etienne, Alain Francon a infiintat compania Le Theatre eclate la Annecy in anii…

