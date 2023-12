Stiri pe aceeasi tema

- Compania NMT Think Pink, condusa de Bella Nilsson, care și-a luat numele de Fariba Vancor, este suspectata ca a aruncat ilegal cel puțin 200.000 de tone de deșeuri. „Regina gunoiului” și alte 10 persoane, printre care și fostul ei soț, au fost puse sub acuzare de un tribunal din Suedia in ceea ce este…

- Compania si membrii sindicatului suedez IF Metall sunt implicate intr-un conflict legat de refuzul Tesla de a semna contracte colective, un principiu cheie al cadrului relatiilor de munca din Suedia. Desi disputa a inceput cu 130 de mecanici la 10 ateliere de reparatii ale Tesla din cateva orase suedeze,…

- ”OVES Enterprise, companie de dezvoltare de software si producator de drone, deschide primul birou din Norvegia, la Oslo, al saptelea la nivel international in ultimii 2 ani. Biroul din Norvegia deserveste intreaga parte de nord a Europei. Prin noua entitate, OVES Enterprise va gestiona relatia cu parteneri…

- Proprietarul Instagram, Meta, și-a cerut scuze pentru ca a introdus termenul „terorist” in biografiile utilizatorilor palestinieni in platforma de partajare a imaginilor.Intr-o declarație transmisa catre presa, compania a spus ca a remediat o problema „care a cauzat pentru scurt timp traduceri inadecvate…

- Pe 4 octombrie curent, un barbat in varsta de 69 de ani din raionul Ungheni, a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiuni de omor intenționat savarșit asupra unui membru de familie, stabilindu-i-se pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 15 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de…