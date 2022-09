Sicriul cu trupul neinsuflețit al Reginei Elisabeta a II-a vi depus miercuri la Westminster Hall unde va ramane timp de patru zile inainte de inmormantarea ei care va avea loc luni, 19 septembrie, la Westminster Abbey, a confirmat oficial sambata Palatul Buckingham. The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place at Westminster Abbey on Monday 19th September.Prior to the State Funeral, The Queen will Lie-in-State in Westminster Hall for four days, to allow the public to pay their respects.— The Royal Family (@RoyalFamily) September 10, 2022 Sicriul ei va fi acoperit cu steagul regal…