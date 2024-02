Regele Charles, primul comunicat după diagnosticul de cancer Regele Charles al III-lea a transmis sambata „cele mai sincere multumiri” persoanelor care i-au adresat mesaje de sustinere, in primul sau comunicat de presa dupa diagnosticul de cancer primit, transmite AFP. „As dori sa imi exprim cele mai sincere multumiri pentru numeroasele mesaje de sprijin si urari de bine pe care le-am primit in ultimele zile”, a scris Charles al III-lea.”Dupa cum stiu toti cei afectati de un cancer, ganduri binevoitoare ca acestea ofera cel mai mare confort si cea mai mare incurajare”, a adaugat suveranul. Comunicatul de presa a fost publicat pe site-ul familiei regale… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

