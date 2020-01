Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Buckingham a dat publicitatii o fotografie-portret realizata cu ocazia intrarii intr-un nou deceniu, in care regina Elisabeta a II-a apare alaturi de primii trei mostenitori la tronul Regatului Unit: fiul sau - printul Charles, nepotul sau - printul William, si stranepotul sau - printul George,…

- Palatul Buckingham a dat publicitatii o fotografie-portret realizata cu ocazia intrarii intr-un nou deceniu, in care regina Elisabeta a II-a apare alaturi de primii trei mostenitori la tronul Regatului Unit: fiul sau, printul Charles, nepotul sau, printul William, si stranepotul sau, printul George,…

- Palatul Buckingham a dat publicitatii o fotografie-portret realizata cu ocazia intrarii intr-un nou deceniu, in care regina Elisabeta a II-a apare alaturi de primii trei mostenitori la tronul Regatului Unit: fiul sau, printul Charles, nepotul sau, printul William, si stranepotul sau, printul George,…

- Imaginea, in care ducele de Cambridge este surprins sarutandu-l pe obraz pe cel mai mic dintre copii, Louis, a fost realizata in Norfolk, la inceputul acestui an. Printesa Charlotte si printul George participa pentru prima data la slujba de Craciun de la Sandringham, alaturi de regina Elizabeth…

- Ducesa de Cambridge a publicat in ziua de Craciun o fotografie inedita cu cei trei copii si printul William, scrie news.ro.Imaginea alb-negru in care ducele de Cambridge il saruta pe obraz pe cel mai mic dintre copiii cuplului, Louis, a fost realizata in Norfolk, la inceputul acestui an, scrie…

- Felicitarea de Craciun a ducilor de Cambridge a ajuns in presa mai devreme. Alaturi de Kate Middleton și de prințul William apar și cei trei copii ai lor, prințul George (6 ani), prințesa Charlotte (4 ani) și prințul Louis (1 an). Fotogragia de familie ii surprinde pe cei cinci membri ai familiei regale…

- Prințul William al Marii Britanii și soția sa, ducesa Catherine de Cambridge, vor lansa un concurs de fotografie, iar, in acest sens, au solicitat oficiului pentru invenții și marci din Marea Britanie sa inregistreze o propunere de premiu, potrivit contactmusic.com, anunța MEDIAFAX.Solicitarea…