- Regina Elisabeta a II-a urmeaza sa-i primeasca pe presedintele american Joe Biden si pe Prima Doamna Jill Biden la Castelul Windsor, dupa summitul G7 care urmeaza sa inceapa saptamana viitoare in Regatul Unit, anunta joi Palatul Buckingham, relateaza Reuters.

- Agențiile internaționale de presa vuiesc in aceste zile. Majoritatea relateaza despre intalnirea de gradul zero dintre Joe Biden și Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Palatul Buckingham spune ca Regina Elisabeta a II-a se va intalni cu președintele american Joe Biden la castelul Windsor. Intalnirea…

- Presedintele american Joe Biden si Prima Doamna Jill Biden l-au vizitat, in Georgia, pe fostul presedinte democrat Jimmy Carter, care a fost locatarul Casei Albe din 1977 in 1981, relateaza AFP, potrivit news.ro. Cel de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite s-a intalnit cu cel de-al 39-lea…

- Casa Alba a anuntat miercuri ca Prima Doamna Jill Biden a "suportat bine" o interventie medicala a carei natura nu a fost precizata, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Presedintele american Joe Biden, in varsta de 78 de ani, si-a insotit sotia in varsta de 69 de ani in aceasta vizita care a…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu va beneficia nici in 2021 de traditionala parada militara organizata pentru a celebra aniversarea sa, intrucat ceremonia a fost anulata, pentru al doilea an consecutiv, din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri Palatul Buckingham, citat de AFP.…

- Regina Elisabeta a II-a nu va avea dreptul la parada militara tradiționala pentru a sarbatori ziua ei de naștere, ceremonia fiind anulata pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei coronavirusului, a declarat vineri Palatul Buckingham, potrivit AFP.Monarhul va împlini 95 de ani…