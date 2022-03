Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elizabeth tanara apare pe coperta British Vogue in numarul de aprilie, in ceea ce revista de moda a spus ca este un omagiu adus Jubileului de Platina al monarhului din acest an, scrie Reuters, potrivit news.ro.Poza alb-negru a fost facuta de fotograful Antony Armstrong-Jones in primii ani…

- Protecția „turnatorilor” de catre Guvern: Apare „avertizorul in interes public” Protecția „turnatorilor” de catre Guvern: Apare „avertizorul in interes public” Guvernul urmeaza sa adopte, in sedinta de miercuri, un proiect de lege privind protectia avertizorilor in interes public. In textul proiectului…

- Republica Moldova interzice exporturile de grau și porumb pe perioada starii de urgența, incepand cu data de 1 martie, decizia fiind luata pentru a crește siguranța alimentara a țarii in aceasta perioada de risc, potrivit oficialilor de la Chișinau. Masura a fost anunțata la ultima ședința a Comisiei…

- Anterior, Ucraina a inceput sa isi testeze reteaua de electricitate, in vederea deconectarii de la reteaua legata de Belarus si alte state foste sovietice si conectarii la o retea europeana. Totodata, guvernul ucrainean a ordonat centralelor energetice sa treaca la utilizarea de gaze naturale pentru…

- O noua fotografie oficiala, care marcheaza 70 de ani de la ascensiunea pe tron a reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii, a fost publicata de Palatul Buckingham. Buckingham a dezvaluit, duminica, o noua fotografie oficiala realizata la inceputul saptamanii, la Sandringham. Regina…

- Agentia Nationala pentru Reglementare în Energetica (ANRE) se va întruni în sedinta pentru aprobarea preturilor la gazele naturale, energie electrica si termica. Joi, la sedinta Comisiei pentru Situații Excepționale s-a decis ca ANRE sa analizeze și sa aprobe noul tarif la gaze…

- Șeful marinei germane și-a dat demisia dupa ce a fost criticat atat in țara, cat și in strainatate pentru comentariile pe care le-a facut cu privire la Ucraina și Rusia , care au devenite virale, relateaza Euronews. Viceamiralul Kay-Achim Schonbach a declarat vineri, in timpul unei vizite in India,…

- PSD a transmis ca va propune coalitiei de guvernare modificarea legislatiei pentru protectia consumatorilor fata de cresterea preturilor la gaze si energie electrica. Social-democratii critica masurile adoptate de Guvernul PNL-UDMR si promovate de ministrul Energiei, Virgil Popescu si propune reglementarea…