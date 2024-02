Verișoara regelui Charles al III-lea, prima mireasă gay din familia regală britanică Verișoara regelui Charles al III-lea, Ellen Lascelles, este prima femeie din familia regala britanica care s-a casatorit cu partenera de cuplu. Totuși, acesta nu este primul mariaj gay in familia Windsor. Tanara mireasa gay este stra-stra-nepoata regelui George al V-lea al Marii Britanii și verișoara regelui Charles al III-lea . Ellen Lascelle și partenera sa, Channtel McPherson, au spus da, in prezența apropiaților, intr-o ceremonie intima. Ellen Lascelles are 39 de ani, este deja mama a doi copii și este a 74-a in ordine la succesiunea la tron. Ea a creat un eveniment inca de anul trecut cand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

