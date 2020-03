Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu cere statului sa-i convinga pe romanii din Italiasa nu vina in Romania, de sabatorile de Paște. Carantina esteuna din cele mai dure masuri administrative, a explicat fostulpreședinte al Romaniei, iar Basescu crede ca Romania va ajungecea de-a doua țara afectata din Europa, in privința…

- "(...) Noi vom fi a doua tara afectata din cauza numarului mare de cetateni pe care ii avem in Italia. Vin sarbatorile acum si veti vedea dupa sarbatori ce se intampla. Cred ca o problema cu cetatenii are, in primul rand, statul roman, si anume sa-i convinga pe cetatenii romani din Italia sa stea in…

- ”Daca nu au nevoie sa vina acasa, sa nu vina”, este mesajul transmis romanilor din Italia de catre managerul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș, profesorul Adrian Streinu Cercel. El a declarat, la Medika Tv, ca romanii din Peninsula care vor veni de Paște acasa s-ar putea sa aiba „surpriza”…

- Medicul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Matei Bals din Capitala, atrage atentia ca romanii de peste hotare care intentioneaza sa petreaca sarbatorile pascale in tara, mai ales cei din Italia, sa ia in calcul ca s-ar putea ca, in loc sa stea cu cei dragi, sa fie izolati la domiciliu sau…

- Direcția de Sanatate Publica Neamț a confirmat prin vocea dr. Mirela Gradinaru , șed Departament Supraveghere Sanatate Publica ,ca numarul celor izolați la domiciliu pentru ca vin din zone in care a fost semnalat virusul COVID-19 a crescut in Neamț de la 39 cat erau anunțați, ieri, 26 februarie, la…

- Direcția de Sanatate Publica Neamț a confirmat prin vocea dr. Mirela Gradinaru , șed Departament Supraveghere Sanatate Publica ,ca numarul celor izolați la domiciliu pentru ca vin din zone in acre a fost semnalat virusul COVID-19 a crescut in Neamț de la 39 cat erau anunțați, ieri, 26 februarie, la…

- Regele Harald al Norvegiei si regina Sonja vor merge in martie intr-o vizita de stat in Iordania, prima vizita a suveranului norvegian, in varsta de 82 de ani, in Orientul Mijlociu, a anuntat joi Palatul regal din Oslo, relateaza dpa. Regele si regina Norvegiei au fost invitati in vizita…

- Statele Unite, Franta si, mai nou, Iordania, au anunta ca vor face toate demersurile necesare pentru a-si evacua cetatenii din orasul Wuhan, inchis de autoritati dupa ce a devenit punctul zero al epidemiei cu coronavirus.