Regele Thailandei, Maha Vajiralongkorn, a condus sambata o parada militara fastuoasa organizata in provincia Saraburi, in care soldatii si ofiterii de politie au jurat credinta monarhului, relateaza dpa. Evenimentul, care a durat aproximativ doua ore, s-a desfasurat la o baza militara in provincia Saraburi, la circa 100 de km nord de Bangkok. In cadrul paradei, la care au participat peste 6.800 de militari, au fost prezentate avioane, artilerie grea, cavaleria, tancuri si alte vehicule blindate. Militarii si ofiterii de politie au recitat un juramant de credinta pentru regele Vajiralongkorn, care…