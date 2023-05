Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de britanici se pregatesc sa sarbatoreasca sambata, 6 mai, incoronarea regelui Charles al III-lea intr-o ceremonie solemna ce imbina tradiția și elemente inedite introduse la cererea noului monarh.

- Ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea are loc la Westminster Abbey, Londra, si va fi condusa de Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby. In cadrul ceremoniei, Regele Charles al III-lea este incoronat alaturi de Regina Consoarta, Camilla, potrivit news.ro. Charles al III-lea va fi al…

- Saptamana luminata: PROGRAMUL slujbelor religioase de la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia. Izvorul Tamaduirii, sfințirea apei Credincioșii ortodocși au intrat in Saptamana Luminata. Dupa prima, a doua și a treia zi de Paște, urmatoarea sarbatoare va fi vineri, un praznic inchinat Maicii Domnului.…

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Etapa a 5-a play off/out Vineri, 21 aprilie Ora 20.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova Sambata, 22 aprilie Ora 15.00 FC Hermannstadt – FC Argeș Ora 17.30 FC Botoșani – FCU Craiova 1948 Ora 20.30 Farul Constanța…

- Marți: 11 aprilie, ora 9.00 – Liturghia inaintesfințitelor, ora 18.00 – Denia de miercuri, transmisa in direct Miercuri: 12aprilie, ora 9.00 – Liturghia inaintesfințitelor, ora 17.00 – Calea Crucii, ora 18.00 – Denia de joi, transmisa in direct. Joi: 13 aprilie, ora 9.00 – Liturghia sf. Vasile cel Mare,…

- Paștele ORTODOX 2023: Programul slujbelor religioase la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia, in Saptamana Mare Paștele ORTODOX 2023: Programul slujbelor religioase la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia, in Saptamana Mare Saptamana Patimilor exprima perioada de la Florii pana in Sambata cea Mare inclusiv.…

- Charles al III-lea a lansat un apel miercuri seara la apararea valorilor democratice si a laudat solidaritatea cu Ucraina pentru apararea ”libertatii” impotriva ”agresiunii” ruse, intr-o vizita de stat in Germania, prima pe care o efectueaza in strainatate ca suveran , relateaza AFP și Agerpres. Regatul…

- Consiliul local al Municipiului Campia Turzii, intrunit astazi, 23 februarie 2023, in ședința ordinara, a aprobat proiectul de hotarare privind „Programul anual al finanțarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitați nonprofit de interes local”. Programul implica 3 arii: CULTURA,…