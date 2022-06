Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit primeste pe regele Belgiei, Philippe, vineri, la Baza 57 Aeriana „Mihail Kogalniceanu”. Cei doi oficiali au apreciat activitatea NATO si au subliniat ca Aliatii pot face fata oricaror amenintari.

- Regele Belgiei, Philippe, a fost primit, vineri, de presedintele Klaus Iohannis la Baza 57 Aeriana „Mihail Kogalniceanu”.Cei doi oficiali vor avea convorbiri oficiale, se vor intalni cu militarii dislocati la baza si vor sustine alocutiuni. Presedintele Romaniei si regele Belgiei vor discuta despre…

- Romania nu este pentru Franta o tara ca oricare alta, iar alianta dintre cele doua state se bazeaza pe o prietenie de doua secole, a declarat miercuri presedintele francez Emmanuel Macron, care a vizitat Baza 57 Aeriana "Mihail Kogalniceanu" alaturi de președintele Klaus Iohannis.

- Presedintele Frantei vine in aceasta seara in Romania. El va fi intampinat la Baza aeriana „Mihail Kogalniceanu” din judetul Constanta de premierul Nicolae Ciuca, iar maine sunt prevazute tot aici discutii cu presedintele Klaus Iohannis. Cei doi sefi de stat ar urma sa se intalneasca cu militarii romani,…

- FOTO: Biserica Greco-Catolica din Romania a primit Medalia Aniversara „Centenarul Marii Uniri” Joi, 5 mai, la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a conferit Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco-Catolica, Medalia Aniversara „Centenarul Marii Uniri”. Preafericirea Sa Lucian Cardinal Mureșan,…