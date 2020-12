Regatul Unit si Uniunea Europeana au ajuns la un acord privind relatiile comerciale post-Brexit, cu doar cateva zile inainte ca Londra sa iasa din piata unica a UE, sustin surse europene si guvernamentale britanice citate de Reuters. „S-a ajuns la un acord”, a declarat un purtator de cuvant al guvernului britanic, salutand „vestile fantastice pentru familiile si afacerile din orice parte a UE”. „Am semnat primul acord de liber schimb bazat pe zero taxe si zero cote care s-a realizat vreodata cu UE”, a adaugat sursa britanica. Incheierea acordului are loc dupa luni de blocaj, dupa ce si miercuri…