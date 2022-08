Regatul Unit: O grevă generală fără precedent care dovedește îngrijorarea britanicilor Regatul Unit se confrunta cu cea mai importanta mișcare grevista din ultimele decenii, transmit 20 Minutes, RFI. Metroul din Londra și trenurile britanice sunt paralizate de cea mai importanta greva din ultimii 30 de ani. De la inceputul verii, perturbarile in transporturi continua. Operatorul metroului Transport for London recomanda evitarea calatoriilor. Confruntați cu efectele inflației galopante, salariații din sectorul transporturi feroviare cer revalorizarea salariilor cu inflația, care a ajuns in luna 10,1%. In mijlocul vacanțelor, un tren din cinci este in circulație in toata țara. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O serie de masuri de restrictie a consumului de apa vor fi aplicate la Londra incepand din 24 august, din cauza secetei actuale, a anuntat miercuri operatorul serviciilor publice de aprovizionare cu apa, Thames Water, cel mai important din Regatul Unit, transmite AFP. Aproximativ 15 milioane de persoane…

- Prioritatea Rusiei a fost probabil saptamana trecuta sa reorienteze unitati pentru a-si consolida campania in sudul Ucrainei, informeaza serviciile de informatii militare britanice intr-o postare pe Twitter, relateaza Reuters. Ucraina si Rusia s-au acuzat reciproc de bombardarea complexului centralei…

- O stare de seceta a fost declarata vineri intr-o buna parte a Angliei, ceea ce implica la nivel local masuri care pot merge pana la restrictionarea folosirii apei, anunta Guvernul britanic, relateaza AFP. Aceasta masura este activata pentru prima oara din 2018. Ea intervine in plina canicula in Regatul…

- In ultimele opt saptamani, mii de oameni din Regatul Unit au testat un program de patru zile, fara reducerea salariului, care ar putea ajuta la deschiderea unei noi ere a muncii. Deja, unii angajați spun ca se simt mai fericiți, mai sanatoși și ca se descurca mai bine in munca lor, potrivit CNN . Lisa…

- Reprezentanti ai Metropolitan Police au inmanat ambasadorului Romaniei la Londra, Laura Popescu, doua monede antice de aur apartinand patrimoniului cultural national, informeaza intr-o postare pe Facebook Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Monedele au fost recuperate…

- Reprezentanti ai Metropolitan Police au inmanat ambasadorului Romaniei la Londra, Laura Popescu, doua monede antice de aur apartinand patrimoniului cultural national, informeaza intr-o postare pe Facebook Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Monedele au fost recuperate…

- In fața inflației galopante, salariații britanici din sectorul feroviar cer o revalorizare a salariilor. Operatorul metroului Transport for London (TFL) recomanda evitarea calatoriilor in capitala britanica in cursul zilei de marți, iar greva va continua joi și sambata. Pana duminica se mențin perturbarile…

- Londra se pregatește sa nu renunțe la centralele pe carbune, pentru a reduce riscurile in aprovizionarea cu energie a milioane de locuințe, mai ales iarna viitoare, transmite AFP. Este normal ca sa exploram mai multe opțiuni pentru a ne intari securitatea și aprovizionarea energetica și, chiar daca…