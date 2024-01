Regatul Unit: Agricultorii protestează în fața Parlamentului contra ”big six” distrubuitori Agricultorii sunt pregatiți sa protesteze, luni, in fața Parlamentului din Londra impotriva contractelor de vanzare ”nedrepte” care ii anexeaza de șase principale companii de distribuție din Regat, transmite BFMTV . Producatorii de fructe și legume susțin ca aproape jumatate dintre ei sunt obligați sa puna punct afacerilor in urmatoarele luni din cauza lipsei unei reglementari in sectorul agro-alimentar. Agricultorii cer ca ”big six”, adica cele șase lanțuri de distribuție (Tesco, Sainsbury’s, Asda,Morrisons, Aldi și Lidl) sa-și respecte ”fara excepție” angajamentele in ceea ce privește volumele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

