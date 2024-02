Stiri pe aceeasi tema

- Interviul luat de jurnalistul american Tucker Carlson lui Vladimir Putin a facut deja inconjurul lumii și sunt, probabil, mulți oameni care se intreaba cum de... The post Ce minciuni a spus Putin in interviul cu Tucker Carlson? Jurnalistul american nu l-a contrazis appeared first on Special Arad · ultimele…

- In Rusia sint promovate valorile tradiționale familiale, iar poporul rus se gindește mai mult la valorile eterne și morale, in timp ce societatea occidentala este mai pragmatica. O astfel de opinie a exprimat președintele Rusiei, Vladimir Putin, intr-un interviu acordat jurnalistului american Tucker…

- In celebrul interviu cu jurnalistul american Tucker Carlson, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a abordat și problema minoritaților din Europa. El a dat drept exemplu romanii de etnie maghiara, care traiesc in Transilvania.Citește și: Interviu cu Tucker Carlson | Vladimir Putin, afirmații care…

- La aproape doi ani de la inceputul razboiului din Ucraina, Vladimir Putin ramine increzator. In interviul cu Tucker Carlson publicat joi noapte, presedintele rus afirma ca infringerea tarii sale este “imposibila”. “Au existat indemnuri pentru a provoca Rusiei o infringere strategica pe cimpul de lupta”,…

- Vladimir Putin a povestit in interviul acordat jurnalistului Tucker Carlson ca in anul 2000, dupa ce a venit la Kremlin, l-a intrebat pe fostul presedinte Bill Clinton daca crede ca este posibil ca Rusia sa intre in NATO, iar in prima faza fostul sef al Casei Albe a raspuns pozitiv, dar apoi s-a razgandit,…

- Tucker Carlson a generat o furtuna de reacții dupa anunțul interviului sau cu președintele rus, Vladimir Putin. Intr-o lume interconectata, insa imparțita, aceasta discuție promite sa aduca in prim-plan nu doar punctele de vedere ale liderului rus, ci și o serie de intrebari legate de libertatea presei…

- Jurnalistul american Tucker Carlson, fost realizator Fox News, s-a deplasat la Moscova pentru a-i lua un interviu președintelui rus Vladimir Putin. Dincolo de opinii pro și contra unui asemenea demers, in randurile de mai jos analizam in mod obiectiv riscurile etice pe care un asemenea demers le presupune.Tucker…

- Fostul prezentator vedeta de la Fox News, Tucker Carlson, a carui sosire la Moscova a alimentat speculatiile ca ar putea deveni primul jurnalist occidental care il va intervieva pe presedintele rus Vladimir Putin de la declansarea invaziei din Ucraina, a mentinut, luni, aerul misterios care invaluie…