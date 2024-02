Stiri pe aceeasi tema

- In timpul primului interviu acordat unui jurnalist occidental, de la invazia din Ucraina, Vladimir Putin i-a declarat lui Tucker Carlson ca a avut o conversatie in trecut despre aderarea Rusiei la NATO.

- La aproape doi ani de la inceputul razboiului din Ucraina, Vladimir Putin ramane increzator. In interviul cu Tucker Carlson publicat joi noapte, presedintele rus afirma ca infrangerea tarii sale este „imposibila”. „Au existat indemnuri pentru a provoca Rusiei o infrangere strategica pe campul de lupta”,…

- A fost dat publicitații interviul care a imparțit lumea in doua. Vladimir Putin a fost intervievat de jurnalistul american Tucker Carlson. La aproape doi ani de la inceputul razboiului din Ucraina, Vladimir Putin ramane foarte increzator. In interviul publicat joi noapte, presedintele rus afirma ca…

- Kremlinul a confirmat miercuri ca Vladimir Putin i-a acordat un interviu prezentatorului de televiziune american Tucker Carlson marți. Acesta reprezinta primul interviu acordat de liderul rus unui jurnalist american dupa invazia Rusiei in Ucraina, in urma cu aproape doi ani, relateaza Reuters, citat…

- Noul șef al Statului Major al Apararii, general-locotenent Gheorghita Vlad, susține ca romanii trebuie sa fie ingrijorați și sa se pregateasca de razboi, pentru ca Rusia nu se va opri in Ucraina daca va caștiga. Zilele trecute, premierul Ciolacu transmite un mesaj total opus.„Populația din Romania,…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat vineri ce mesaj le transmite Guvernul Romaniei cetațenilor, dupa ce șeful armatei Regatului Unit și liderul PPE Manfred Weber au vorbit recent despre nevoia de pregatire pentru un eventual razboi cu Rusia, relateza News.ro.„Nu este cazul sa ne pregatim de razboi”,…

- Liderul guvernului de la Bratislava urmeaza sa se intalneasca miercuri cu premierul ucrainean Denis Șmihal, dar intalnirea nu are loc la Kiev, scrie Politico.Premierul slovac Robert Fico a declarat marți ca „nu exista niciun razboi la Kiev”, descriind viața din capitala Ucrainei drept una „absolut normala”.„Chiar…

- Pentru operatorii de gaze iarna s-a terminat, chiar daca a venit, in sfarșit, frigul, cu temperaturi foarte scazute, in aproape toata Europa, potrivit unei analize Bloomberg. Chiar daca frigul se va menține in restul sezonului, Europa tot ar consuma mult mai puțin gaz natural decat intr-o iarna normala.…