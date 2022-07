Refacerea bd. Poitiers începe cu proiectarea. Mai e mult până se va turna asfaltul Reabilitarea bld. Poitiers a fost scoasa la licitatia de proiectare, alaturi de alte aproape 20 de strazi. Realizarea documentatiilor tehnice ar urma sa fie gata in 4 luni de la semnarea unui contract. In ceea ce priveste lucrarile de executie, nu exista un termen clar definit, avand in vedere ca dupa realizarea proiectarii trebuie aprobati in Consiliul Local indicatorii tehnico-economici si, ulterior, sa fie lansata licitatia de modernizare. In acelasi timp, Primaria trebuie sa asigure sursa de finantare a lucrarilor. Alaturi de bld. Poitiers, celelalte artere de circulatie in cazul carora vor… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

