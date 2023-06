Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, se simte bine, isi continua recuperarea dupa operatia la nivelul abdomenului, insa nu va rosti public duminica traditionala rugaciune Angelus, a anuntat sambata chirurgul Sergio Alfieri, care l-a operat, relateaza AFP si Reuters.„Nu are febra, toate functiile cardio-respiratorii…

- Starea generala a Papei Francisc se imbunatațește progresiv, iar recuperarea sa post-chirurgicala este normala, permițandu-i sa se ridice din pat și sa se ocupe din nou, vineri, de unele activitați ale Bisericii din fotoliul din spital, a anunțat Vaticanul, citat de Reuters.Papa Francisc, in varsta…

- Papa Francisc a petrecut o prima zi de odihna dupa operația abdominala, iar recuperarea sa postoperatorie a decurs conform așteptarilor, cu analizele de sange și nivelurile respiratorii stabile, a anunțat joi seara Vaticanul, citat de Reuters.Suveranul Pontif, in varsta de 86 de ani, ține o dieta lichida…

- Papa Francisc a suferit miercuri o operatie de trei ore intr-un spital din Roma pentru repararea unei hernii, iar medicii spun ca interventia chirurgicala a decurs bine si sunt toate sansele ca suveranul pontif sa nu aiba limitari in ceea ce priveste calatoriile si desfasurarea altor activitati dupa…

- Papa Francisc a suferit miercuri o intervenție chirurgicala de trei ore intr-un spital din Roma pentru a repara o hernie cauzata cel mai probabil de cicatrici de la o operație din 2021, a anunțat miercuri seara Vaticanul care a subliniat ca procedura s-a desfașurat fara complicații, relateaza Reuters.Suvernaul…

- Papa Francisc, care a inceput vineri o vizita in Ungaria, a avertizat cu insistenta asupra pericolelor nationalismului in crestere in Europa si i-a spus lui Viktor Orban ca acceptarea imigrantilor ar fi un adevarat semn de crestinism. In acelasi timp, suveranul pontif a criticat "infantilismul belicos"…

- Suveranul Pontif conduce duminica, 2 aprilie, slujba catolica de Florii in Piața Sfantul Petru de la Vatican, dand startul slujbelor pascale din acest an, la doar o zi dupa ce a parasit spitalul, fiind internat din cauza unor probleme respiratorii, relateaza BBC.Aceasta este una dintre cele mai aglomerate…

- Noaptea pe care Papa Francisc a petrecut-o in spitalul Gemelli din Roma a fost „linistita”, a declarat joi, 30 martie, o sursa de la Vatican, la o zi dupa ce Suveranul Pontif a fost internat pentru o infectie respiratorie , transmite Reuters . Potrivit agenției de știri italiene ANSA, personalul medical…