- Rectorul Universitatii din Bucuresti, Mircea Dumitru, a declarat ca de putine ori a inteles ce vrea premierul Romaniei sa spuna, precizand ca aceasta vorbeste intr-un mod precar. Fostul ministru a mai adaugat ca are un "sentiment de jena" tinand cont ca Viorica Dancila este profesor la baza.

- MEN: Realocarea locurilor bugetate este legala Realocarea locurilor bugetate este legala între programele de studii ale unei facultati sau între facultati, în baza autonomiei universitare, indiferent de momentul la care acestea se disponibilizeaza, a informat Ministerul Educatiei…

- Rectorul Universitatii din Bucuresti, Mircea Dumitru, a raspuns marti acuzatiilor ministrului Educatiei cu privire la faptul ca institutia ar avea peste 900 de locuri bugetate care nu sunt realocate, spunand ca Universitatea nu are dreptul legal sa redistribuie locurile ramase libere prin retragerea…

- ASA NU… Preocupata mai mult de aspectul ei fizic, Ramona Mocanu directoarea Muzeului Judetean, trece cu vederea greseli gramaticale de neconceput. Pe o anexa a invitatiei la simpozionul “Penes Curcanul – renumit erou vasluian” stau frumos cateva greseli ce tradeaza incultura celui sau a celei care le-a…

- PMP condamna tentativele de incendiere a unor institutii de invatamant cu predare in limba romana din Cernauti si ii solicita premierului Viorica Dancila sa isi asume de urgenta actiuni concrete privind situatia romanilor din Ucraina, afirma presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac. Citeste…