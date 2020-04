Stiri pe aceeasi tema

- Piața muncii din Romania a fost puternic afectata de raspandirea rapida a coronavirus, iar angajatorii au pus in așteptare noile angajari sau chiar au anunțat concedieri. Puținele interviuri de angajare care se mai fac in prezent se țin exclusiv prin telefon sau pe platforme online, recrutorii evitand…

- In ultimii doi ani, piata de mancare gatita s-a dublat. In cinci cele mai mari orase din Romania, Bucuresti ,Timisoara, Iasi, Cluj-Napoca si Brasov, piata restaurantelor a ajuns la 14,1 miliarde de lei.

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit anul trecut 20 de milioane de unitati, in conditiile in care numarul de smartphone-uri vandute a fost de aproape 4 milioane, fiecare nou telefon generand achizitia a cel putin trei accesorii, arata datele unui distribuitor de telefoane si…

- Sectorul e-commerce din Romania a depasit valoarea de 4,3 miliarde de euro, la finele anului 2019, in crestere cu circa 22% fata de datele din 2018, media zilnica a cumparaturilor online pe care le-au facut romanii fiind de aproximativ 12 milioane de euro, arata estimarile Asociatiei Romane a Magazinelor…

- Volumul investitiilor imobiliare din Romania in anul 2019 a depasit borna de un miliard de euro, la 1,06 miliarde de euro, in crestere cu 7% fata de nivelul inregistrat in 2018, arata datele departamentului de research al companiei de consultanta imobiliara CBRE Romania.

- Casele de licitații mizeaza, anul aceasta, pe vanzari mai mari de 15%. Picturile și sculpturile au devenit, alaturi de lingourile de aur, pariul preferat și pentru investitorii care vor sa-și puna economiile in siguranța.