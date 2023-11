Stiri pe aceeasi tema

- ISU Constanta a intervenit, vineri seara, dupa ce au fost semnalate scurgeri de gaze dintr-un vagon al unui tren incarcat cu gaz lichefiat, propan, benzina si motorina, in Gara Saligny. Traficul feroviar și rutier a fost oprit in zona, iar mai multe trenuri de calatori au fost afectate. Dupa aproape…

- Cel puțin 32 de oameni au murit și 60 au fost raniți dupa ce mai multe mașini s-au ciocnit și au luat foc, sambata, pe o autostrada din Egipt. Accidentul a avut loc in fața intrarii in satul al-Shagaa, in regiunea Beheira, pe o autostrada care face legatura dintre Cairo și Alexandria. Vremea nefavorabila…

- Autoritatile judiciare au retinut doi cetateni turci suspectati de trafic de droguri de mare risc. Acestia se stabilisera in judetul Arges, iar intr-o parcare privata din acest judet anchetatorii au descoperit cea mai mare cantitate de ecstasy din Romania, peste 230.000 de comprimate, in valoare de…

- Vacanțele continua in Europa, mai ales pentru americani. Trendul este marcat de incalzirea globala, care prelungește vacanța de vara. Vremea neobișnuit de calda din aceasta vara a trimis cel puțin 10% din rezervarile de vara mai in nord, dar americanii inca spera sa viziteze sudul Europei pana in septembrie.…

- SURPRINZATOR… Rudele unei femeie din Ghermanești, ucisa de un tanar teribilist, intr-un accident produs in luna martie a anului 2019, au primit despagubiri record, in urma tragediei! Firma de asigurari Euroins, prin Fondul de Garantare a Asiguraților, va trebui sa dea in total nu mai puțin de 260.000…

- Circulația rutiera din centrul Iașului va fi restricționata pana la finalul saptamanii. Traficul va fi inchis pe mai multe strazi și bulevarde pentru desfașurarea competiției Raliul Iașului. Modificari temporare vor fi și in cazul unor trasee de tramvai și autobuz. Planul de masuri a fost deja adoptat…

- Romania are in acest an o producție record de usturoi. Vremea care a afectat culturile de cereale a fost perfecta pentru usturoi. La piața, soiurile romanești sunt printre cele mai cautate. Oamenii le prefera, pentru gust și aroma. Și nu țin seama de prețul mai mare decat cel al usturoiului de import.…

- BEAT… Dupa ce a baut bine, un vasluian de 48 de ani s-a urcat la volan și a pornit la plimbare. Plimbarea sa s-a terminat brusc in comuna Muntenii de Jos, dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit de gardul unei stații de carburant. Norocul lui a fost ca gardul a rezistat impactului. […] Articolul…