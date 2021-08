Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 600 de migranti au traversat Canalul Manecii intr-o singura zi, acesta fiind cel mai ridicat numar pana in prezent, a anuntat agentia brianica PA, citata de lesoir.be. Joi, un tanar din Eritreea si-a pierdut viata in timp ce incerca sa ajunga in Regatul Unit, insa alte 592 de persoane au supravietuit…

- Cel putin șapte persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite in urma unui incident armat produs joi seara in orasul britanic Plymouth, la locul atacului fiind mobilizate numeroase echipaje medicale si de politie. Politia britanica a anuntat ca incidentul armat a avut loc in zona Biddick…

- Marea Britanie va plati Franței suma de 62,7 milioane de euro pentru ca autoritațile franceze sa opreasca imigrația ilegala prin Canalul Manecii, a anunțat Home Office, ministerul de interne britanic, marți, conform digi24.ro.

- In total, 123 de migranti au fost salvati in largul coastelor de nord ale Frantei, luni, in timp ce incercau sa traverseze Canalul Manecii la bordul mai multor ambarcatiuni improvizate pentru a ajunge in Marea Britanie, au anuntat autoritatile locale, noteaza AFP. Una dintre aceste ambarcatiuni…

- Marea Britanie a anunțat ca va intari sancțiunile impotriva migranților ilegali care incearca sa treaca Canalul Manecii. Autoritațile britanice vor crește la patru ani, de la șase luni in prezent, pedeapsa cu inchisoarea pentru migranții care vor sa intre ilegal in aceasta țara, pe fondul unui record…

- Marea Britanie a inregistrat vineri 6.238 de noi cazuri de Covid-19, cel mai ridicat numar de infectari zilnice de la sfarsitul lunii martie si in crestere fata de cele 5.274 de cazuri confirmate joi, desi mai mult de trei sferturi din populatia adulta a acestei tari a fost vaccinata cel putin cu prima…