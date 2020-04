Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul deceselor este din nou in creștere in Italia, dupa ce a cunoscut scaderi in ultimele doua zile. 610 persoane au murit, in ultimele 24 de ore, in peninsula din cauza coronavirusului, scrie digi24.ro.In ziua precedenta, au fost inregistrate 542 de decese.

- Anunț important din Spania, dupa ce mii de oameni au murit din cauza pandemiei de coronavirus. Spania anunta ca a depasit varful epidemiei. Premierul Pedro Sanchez spune ca va urma o iesire treptata din carantina.Spania a anuntat o scaderea numarului de morti din cauza coronavirusului, dupa…

- Un numar de 865 de persoane au murit intr-o singura zi, in Statele Unite ale Americii, potrivit unui raport intocmit de Universitatea Johns Hopkins, citat de AFP. Numarul total de decese din SUA a crescut,...

- Italia este in continuare cea mai afectata țara din Europa de coronavirus, iar in ultimele 24 de ore s-au configurat numere triste in Peninsula. CORONAVIRUS // Rica Raducanu, doborat din cauza situației din Romania: „Am doar ganduri nasoale, tata!” Autoritațile italiene au anunțat in aceasta seara decesul…

- Situatie alarmanta in Brazilia. Cel putin 41 de oameni au murit din cauza inundatiilor si a alunecarilor de teren, provocate de ploile abundente din ultimele zile. Totodata, alte 39 de persoane sunt date disparute.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului iranian a respins azi acuzatiile potrivit carora 50 de oameni ar fi murit in Iran din cauza coronavirusului. Guvernul sustine ca a dat dovada de transparenta in privinta cazurilor de coronavirus. Oficial, numarul de decese in Iran a ajuns, luni, la 12, potrivit…

- Autoritatea pentru Sanatate Publica din provincia chineza Hubei a anunțat ca inca 116 persoane au murit joi din cauza noului tip de coronavirus, ceea ce inseamna ca, la nivel mondial, 1.486 de oameni au murit din cauza coronavirusului, informeaza CNN.Citește și: Victor Ponta poveste TERIFIANTA…

- Conform bilanțului oficial oferit de worldometers.info, epidemia cu coronavirus aparuta in luna decembrie 2019 in China a ucis pana in prezent 813 de persoane.Dintre acestea, 811 persoane au murit in China, unde exista focarul de infecție cu coronavirus, iar cate o persoana a decedat din cauza ”virusului…