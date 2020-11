Stiri pe aceeasi tema

Cresterea fata de miercuri este de 4,45- - miercuri erau 30.550 de cazuri noi, iar joi sunt 34.505, noteaza Mediafax. Numarul total al persoanelor infectate, de la inceputul epidemiei in aceasta tara, este de cel putin 824.879. Tot de la inceputul epidemiei, au murit 40.192 de oameni, din care 445 in…

Pana astazi, 5 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 276.802 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 191.085 de pacienți au fost declarați vindecați.

Germania a inregistrat 18.681 de contaminari cu noul tip de coronavirus in ultimele 24 de ore, a anuntat vineri Institutul Robert Koch, aceasta fiind cea mai mare crestere a numarului de infectari zilnice de la inceputul pandemiei, informeaza dpa.

India, devenita a doua tara care depasește pragul de 8 milioane de contaminari, are, intr-o singura zi, 48.648 noi cazuri de coronavirus.

Republica Ceha a inregistrat 7.301 de cazuri de contagiere cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, ceea ce reprezinta un nou record pentru o zi de duminica, a informat Ministerul Sanatatii din aceasta țara, citat de EFE și preluat de Agerpres.

Un numar record de decese cauzate de coronavirus a fost inregistrat in Rusia. 317 bolnavi au murit in ultimele 24 de ore. Numarul total al persoanelor care au luat SARS-CoV-2 in Rusia, de la izbucnirea pandemiei, a ajuns la 1.447.335, potrivit stiri.tvr.ro. 317 decese cauzate de Covid-19 in ultimele…

4.013 cazuri noi de coronavirus de ieri pana azi. Au fost prelucrate aproape 30.000 de teste. S-au inregistrat și 73 de decese, ridicand bilantul mortilor la 5.674. La terapie intensiva sunt internati acum 721 de pacienti. In total, de la debutul pandemiei, peste 168.000 de persoane s-au infectat, din…

Rusia a inregistrat sambata cel mai mare numar de cazuri zilnice de Covid-19, astfel ca totalul contaminarilor raportate de la inceputul epidemiei aici este 1.285.084, potrivit Reuters.