Record absolut de cazuri Covid-19 de la începutul epidemiei în România Astazi, 29 octombrie, a fost atins recordul absolut al cazurilor noi de imbolnaviri cu coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost depistate 6 481 de noi cazuri de infectari cu Covid-19. pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 229.040 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 163.852 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.481 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

