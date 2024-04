Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Gabriel Resources si Rosia Montana Gold Corporation, acțiuni in instanțe prin care contesta sechestrul pus de autoritatile romane in urma pierderii procesului intentat Statului Roman at Info real.

- Sechestru pus de ANAF pe acțiunile companiei Gabriel Resources la Roșia Montana Gold Corporation. Aceasta mișcare vine in contextul in care firma canadiana trebuie sa plateasca 9,5 milioane de euro cheltuieli de judecata statului roman, ca urmare a procesului pierdut la Washington. Gabriel Resources…

- Autoritațile romane au luat o masura ferma impotriva companiei Gabriel Resources, instituind sechestru asupra acțiunilor acesteia. Decizia a venit in urma pierderii unui proces de catre companie impotriva Romaniei. Potrivit informațiilor disponibile, Mini

- Un document semnat de Dragoș Tanase, președinte și CEO Gabriel Resources, dezvaluie ca firma care a cerut Romaniei 6,7 miliarde de dolari nu mai are bani și ca exista posibilitatea inchiderii afacerii. Gabriel Resources, compania care a ravnit la aurul de la Roșia Montana , a anunțat pe 8 martie 2024…

- Fostul premier Ludovic Orban, in prezent lider al formațiunii Forța Dreptei, l-a acuzat sambata, 9 martie, pe șeful guvernului, Marcel Ciolacu, de faptul ca, prin,,declaratiile lui stupide", putea sa furnizeze ,,argumente arbitrilor" pentru o decizie defavorabila statului roman, in procesul privind…

- Romania a caștigat procesul impotriva Gabriel Resources, referitor la exploatarea aurifera de la Roșia Montana, la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții. Cu o majoritate de 2 la 1, instanța arbitrala a stabilit ca Romania nu datoreaza despabugiri companiei…

- Romania se așteapta ca pana sambata, 10 februarie, sa vina o decizie definitiva in cazul Rosia Montana, in procesul intentat de Gabriel Resources, dar Executivul nu a fost informat despre eventuale despagubiri pe care statul roman ar putea sa le plateasca, a anunțat joi, 8 februarie, Mihai Constantin,…

- Fostul premier Dacian Cioloș afirma ca principalul vinovat pentru o infrangere la tribunal in procesul intentant de Gabriel Resources pentru blocarea exploatarii de la Roșia Montana este Victor Ponta intrucat in mandatul lui de prim-ministru a fost semnatate actele de concesiune, potrivit unui comunicat…