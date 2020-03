Recomandarile actualizate ale OMS EMA confirma ca nu exista nicio legatura dovedita stiintific intre consumul de ibuprofen si agravarea cazurilor de COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala de Sanatate din China a publicat un ghid pentru pacientii vindecati de coronavirus in care recomanda autoizolarea la domiciliu pentru 14 zile post-externare, a relatat sambata televiziunea de stat CCTV, citata de EFE. Potrivit ghidului citat, pacientii externati trebuie sa intre in…

- Coronavirus. Spania intra in carantina, dupa ce numarul cazurilor a crescut alarmant, cu 1.500 intr-o singura zi. Spania se inchide la nivel național ca masura impotriva coronavirusului ca parte a masurilor de stare de urgența, relateaza El Mundo și Cadena Ser, scrie Reuters. Numarul cazurilor de coronavirus…

- Federația Internaționala a Societaților de Cruce Roșie și Semiluna Roșie (FICR), UNICEF și Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) au emis ieri noi recomandari ce urmaresc protejarea copiilor și a școlilor impotriva transmiterii virusului COVID-19. Recomandarile prezinta o serie de aspecte critice și…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat miercuri ca epidemia de Covid-19, care a contaminat peste 120.000 de persoane în întreaga lume, poate fi considerata o „pandemie”, transmite AFP.„Am estimat ca (noul coronavirus) Covid-19 poate fi caracterizata drept…

- Hong Kong a plasat in carantina cainele unui pacient infectat cu coronavirus - un potential prim caz de transmitere de la om la animal - expertii avertizand ca ''este posibil, dar nu este dovedit'' ca animalele de companie pot fi vectori de raspandire a virusului, informeaza joi Reuters, citata de Agerpres.Cainele…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a facut a anunțat marți denumirea oficiala a coronavirusului din China: Covid-19.Denumirea vine de la "coronavirus disease that was discovered in 2019" (trad.

- Autoritațile de la Beijing au anunțat ca au fost de acord ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) sa trimita experti internationali "cat mai curand posibil" in China pentru a ajuta la intelegerea noului coronavirus si pentru a ghida raspunsul global la epidemie, a anuntat marti OMS.Beijingul a afirmat,…