- Filiala europeana a Organizatiei Mondiale a Sanatatii indeamna marti, in contextul unei intensificari a epidemiei de Covid-19, la o mai buna protejare a copiilor cu varsta cuprinsa intre 4 si 15 ani – cea mai afectata categorie de varsta in prezent, relateaza AFP, citat de News.ro. In vederea evitarii…

- Varianta omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 a fost detectata in cel putin 38 de tari si niciun deces nu a fost asociat deocamdata infectiei cu aceasta, a transmis sambata Organizatia Mondiala a Sanatatii. Statele Unite si Australia sunt tarile care au anuntat cel mai recent transmiterea variantei…

- Autoritatile germane au anuntat duminica al treilea caz de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului, un caz anuntat anterior ca fiind suspect si confirmat la o persoana sosita pe 21 noiembrie la Frankfurt cu un zbor din Africa de Sud, relateaza AFP. Aceasta persoana, vaccinata cu schema completa…

- Olanda a confirmat duminica 13 cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului in randul celor 61 de pasageri testati pozitiv la COVID-19 dupa ce au sosit vineri cu doua zboruri din Africa de Sud, transmite Reuters. Exista posibilitatea ca in randul acestora si altii sa fie infectati cu aceasta…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) și-a exprimat, marți, ingrijorarea cu privire la epidemia de Covid-19 in Europa, estimand ca aproape 700.000 de decese s-ar putea inregistra suplimentar pe continent pana in martie 2022. Prognozele OMS arata ca 25 de tari din regiunea europeana – care include 53…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii este “extrem de ingrijorata” de numarul mare de infectari Covid-19 din Europa, relateaza BBC. Directorul OMS Europa, Dr. Hans Kluge a avertizat ca aproximativ 500.000 de decese ar putea fi inregistrate pana in martie fara masuri urgente. Kluge a declarat la BBC Today…

- Țarile europene care au restricționat administrarea dozei a treia de vaccin pentru cei vulnerabili iși extind acum accesul pe masura ce imunitatea oamenilor scade și valul patru lovește tot mai puternic continentul, relateaza Politico . Daca la inceput boosterul era disponibil doar pentru cei vulnerabili,…

- In cadrul unei conferințe de presa online, joi, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) și-a exprimat ingrijorarea in privința ritmului de transmitere a virusului in Europa. Potrivit OMS, daca Europa ramane pe aceasta traiectorie ar putea inregistra inca o jumatate de milion de decese din cauza Covid-19…