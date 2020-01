Stiri pe aceeasi tema

- Una din crimele socante ale Revolutiei din Decembrie ’89 a avut loc in Cugir, orasul unde se producea armament și muniție, deci pe acea vreme existau, probabil, cei mai multi securisti și informatori raportați la numarul populatiei. Intre cei 47 de copii minori ucisi in evenimentele sangeroase din…

- Pe Daniel l-am vazut pentru prima data la un protest organizat in fața Consiliului Județean Botoșani pentru drumurile proaste din județ. Cumva, atunci, microfonul a ajuns la el. Și și-a dat seama ca are o calitate, cea de orator și, mai mult decat atat, oamenii chiar il asculta.

- Incidentul s-a petrecut in urma cu patru zile zile, la Liceul Economic Tehnologic "Nicolae Iorga". Baiatul de 11 ani a avut in urma cu cateva zile un conflict cu fiica agresorului. I-ar fi vorbt urat si mai apoi i-a trantit telefonul. Fata si-a sunat tatal, care intr-o criza de furie a venit la scoala.…

- Baiatul a fost identificat dupa ce, in data de 6 noiembrie, proprietarii masinilor lovite au reclamat la Politie faptele. Pustiul s-a ales cu dosar penal pentru savarsirea a doua infractiuni si risca sa ajunga dupa gratii.

- Pentru scoaterea victimei a fost nevoie de intervenția pompierilor. “Sambata, 2 noiembrie, in jurul orei 15:50, Detașamentul de Pompieri Ineu a intervenit cu doua echipaje, unul pentru descarcerare și unul SMURD, pe DJ 709 intre localitațile Cermei și Șomoșcheș la un accident rutier. In momentul…

- Alerta intr-o școala din Dorohoi, județul Botoșani, dupa ce un elev s-a ranit in timpul orelor, incercand sa escaladeze un zid pe un burlan. Incidentul a avut loc, luni dupa-amiaza, la școala nr. 7 din Dorohoi. Conform reprezentanților unitații de invațamant, in timpul unei ore, baiatul s-a invoit,…

- Un elev a fost lovit in piept, in timpul orei, dupa ce s-ar fi luptat cu profesoara pentru telefonul mobil. Baiatul de 13 ani, care este in clasa a 5-a, dupa ce a ramas repetent doi ani, vorbea la telefon in timpul orei, iar profesoara i-a atras atentia sa inceteze, noteaza observator.to…