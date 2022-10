Cea mai simpla și ușoara metoda de a pastra prospetimea verdeturilor peste iarna este congelarea lor, dar procedeul de a le depozita in pungute de plastic este total gresit! Iata cateva reguli cheie despre ambalarea corecta a frunzelor de patrunjel, telina, marar sau leuștean astfel incat sa te bucuri de aromele lor chiar și in […] The post Recipientul in care trebuie pus mararul și patrunjelul in congelator. Mulți greșesc, din pacate appeared first on IMPACT .