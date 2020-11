Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura pentru Rompetrol: compania a anunțat pentru primele noua luni ale anului o pierdere neta de peste 156 de milioane de dolari. Cererea de piața s-a contractat in contextul generat de pandemie. Rompetrol Rafinare a anunțat pentru primele noua luni ale anului o pierdere neta de peste 156 de milioane…

- ​Octombrie a fost a doua cea mai buna luna din an pentru mașinile noi, totalul fiind de trei ori peste luna de minim, aprilie, când piața era afectata de restricțiile de deplasare. La mașini second-hand, octombrie nu a fost o luna rea, cu peste 37.000 de mașini, cel mai bun rezultat lunar din…

- Trei din patru chiriași se așteapta la o scadere a chiriilor pana la sfarșitul anului viitor, arata un sondaj Colliers International. Aproape trei sferturi dintre proprietarii și chiriașii din piața de birouri considera ca epidemia le va afecta in continuare operațiunile, potrivit Mediafax.Aproape…

- Preturile medii ale chiriilor in Bucuresti au inceput sa creasca incepand cu a doua jumatate a anului 2015 si au continuat in panta ascendenta pana in 2020. Pandemia a lovit insa in cererea de inchiriere, fapt care a provocat o scadere graduala a preturilor in a doua jumatate a anului 2020, mai ales…

- Cererea pe piata imobiliara a crescut cu 15% in luna august fata de ianuarie, dupa scaderea abrupta de aproape 70% la finalul lunii martie, in contextul epidemiei de Covid-19, iar Cluj-Napoca se mentine in continuare pe primul loc intr-un top al preturilor, potrivit unui comunicat al unei companii de…

- Cererea pe piața imobiliara a crescut cu 15% in luna august fața de ianuarie, dupa scaderea abrupta de aproape 70% la finalul lunii martie, in contextul epidemiei, al incertitudinii din piața, precum și al restricțiilor impuse de autoritați.„Dupa un inceput de an promițator, cu o creștere…

- Aurul, cea mai sigura investiție in perioade de criza. Tot mai mulți oameni cumpara monede și lingouri de aur, iar piața bijuteriilor a explodat Aurul pare o soluție de investiție tot mai sigura pentru cei care au bani. Prețul metalului prețios a crescut in timpul pandemiei, in Statele Unite…

- Daniel Botanoiu, fermier si fost secretar de stat in Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a precizat pentru B1.RO ca in contextul unui an secetos pretul painii ar putea sa creasca in perioada urmatoare, avand in vedere ca productia este in scadere: "Estimez ca productia este in scadere si,…