Recensământ 2022. România a pierdut 1,1 milioane de locuitori în 10 ani. Numărul vârstnicilor este dublu față de cel al tinerilor Populația Romaniei numara la aceasta data circa 19 milioane de locuitori, cu 1,1 milioane mai puțini fața de acum 10 ani, arata datele provizorii ale recensamantului realizat in 2022. Numarul tinerilor este in scadere, fiind inregistrați 55 de tineri la 100 de varstnici. Suntem aproximativ 19 milioane de oameni in Romania, cu peste un milion […] The post Recensamant 2022. Romania a pierdut 1,1 milioane de locuitori in 10 ani. Numarul varstnicilor este dublu fața de cel al tinerilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a fost retinut de politisti dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania aproximativ 500.000 de pachete cu tigari, in valoare totala de peste doua milioane de euro, prin metoda capac, ascunse in spatele unor cutii cu portocale pe care le transporta pe ruta Bulgaria – Ungaria. In noaptea…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a incarcat o noua tranșa de 250 de lei, cea de-a IV-a, pe cardurile sociale oferite prin programul „Sprijin pentru Romania”. Valoarea totala a tranșei IV se ridica la peste 593 de milioane de lei și a ajuns la aproximativ 2,4 milioane de romani.…

- Comisia Europeana a aprobat, marti, o schema in valoare de aproximativ 75 de milioane euro notificata de Romania si destinata despagubirii producatorilor agricoli pentru pagubele suferite de pe urma secetei severe din 2021 si 2022, arata Executivului comunitar. Masura, cu un buget de aproximativ 365,6…

- Suprafata totala afectata de seceta comunicata pana vineri este de 1.114.543 hectare, in 37 de judete si municipiul Bucuresti, anunța Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Principalele culturi insamantate in toamna anului trecut afectate de seceta sunt cele de grau, triticale – 189.339 ha,…

- Comisia Europeana a aprobat, vineri, o schema de ajutoare in valoare de aproximativ 200 de milioane de euro (985 milioane de lei) notificata de Romania pentru sprijinirea procesatorilor de produse agricole, in contextul razboiului purtat de Rusia impotriva Ucrainei, potrivit Executivului comunitar.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca trei milioane de doze de vaccin pentru noile variante COVID vor ajunge in Romania in luna noiembrie, precizand ca a negociat o reducere a cantitatii de vaccin care fusese contractata pentru 2022 si pentru 2023. Alexandru Rafila a fost intrebat, marti,…

- Producatorul finlandez Nokian Tyres va investi 650 milioane euro pentru a construi o fabrica de anvelope la Oradea, scrie Reuters. Compania a ieșit de pe piața rusa și vrea sa compenseze pierderile de acolo. Fabrica va produce anvelope pentru autoturisme și producția de serie ar trebui sa inceapa in…

- Armata Romana vrea sa dea 40 de milioane de euro pe un soft de ultima generație. Acesta permite forțelor terestre sa vada in orice moment unde se afla trupele pe campul de lupta, dar și sa transmita acestora mesaje in timp real. Aceasta aplicație de tip software comanda-control ar ajuta militarii romani…