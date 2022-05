Reamenajarea și organizarea biroului: Sfaturi practice Pandemia ne-a ținut departe de birouri, iar acum ca majoritatea am revenit la locurile de baza din care ne desfașuram activitatea, e timpul sa dam spațiului un suflu nou și sa organizam obiectele in așa fel incat sa ne putem bucura de eficiența maxima și de un loc care sa ne ofere o senzație placuta de fiecare data cand ne petrecem timpul acolo. Iata ce trebuie sa faci pentru a crea o atmosfera cat mai placuta in birou. Scapa de lucrurile nefolositoare Sigur ca documentele sunt foarte importante pentru locul tau de munca, insa trebuie sa recunoști ca nu ai nevoie prea des de foarte multe dintre… Citeste articolul mai departe pe timisoara.biz…

Sursa articol si foto: timisoara.biz

Stiri pe aceeasi tema

- „Sportul nu e science-fiction, este totul foarte simplu, trebuie doar sa vrei”, spune fosta gimnasta Cristina Nedelcu. „20 Antrenament Scurt”, scrie in aplicația 7card , secțiunea @Home. Cand apeși, ecranul palpaie o secunda, apoi te trezești in sufragerie cu vocea Cristinei Nedelcu, fosta campioana…

- Serie A a abandonat planul privind organizarea unui turneu in Statele Unite pe perioada desfasurarii Cupei Mondiale 2022 din Qatar, transmite Reuters, care citeaza oficiali de la doua cluburi italiene de fotbal, potrivit Agepres.Qatarul va gazdui Cupa Mondiala intre 21 noiembrie si 18 decembrie, perioada…

- VIDEO: Momentul in care un autovehicul istoric blindat scapa de sub control, in timpul filmarilor pentru un videoclip de manele Un automobil de utilitate militara, inmatriculat, a lovit mai multe autoturisme parcate regulamentar in centrul orașului Ramnicu Valcea, potrivit IPJ Valcea. Vehiculul nu aparține…

- Pregatirile pentru cursul festiv si banchetul de final de an au inceput deja la majoritatea scolilor, iar parintii pun bani deoparte inca de la inceputul anului scolar, anticipand cheltuielile care, in functie de caz, pot ajunge si la cateva mii de lei. Practic, un pachet standard pentru cursul festiv,…

- Razboiul Rusiei in Ucraina a dus la creșterea prețurilor la benzina și motorina și la panica in randul romanilor care au luat recent cu asalt stațiile de alimentare. HotNews a sintetizat sfaturi ale specialiștilor citați de media occidentala despre cum sa reduci consumul de combustibil cu 10 pana la…

- ADVERTORIAL. Moda reprezinta in prezent o componenta a domeniului artistic și cu siguranța un mod excelent de a va exprima. Este ușor sa va dezvoltați propriul stil atunci cand știți cum sa o faceți și de unde trebuie sa porniți, chiar daca la inceput, cand nu aveți experiența, poate parea extrem de…

- Scriitorul Vasile Ernu explica dificultațile pe care le intampina copiii sa ințeleaga ce se intampla acum, mai ales ca educația contemporana se bazeaza tot mai mult pe ideea de succes și caderile, eșecurile, perioadele rele pot speria. Și ce e mai rau decat razboiul aici, langa noi?Scriu de doi ani…

- Cine ar fi crezut ca ceva atat de banal precum organizarea sertarului cu tacamuri poate provoca atata valva? Majoritatea oamenilor sunt de acord ca sertarul cu tacamuri ar trebui aranjat dupa cum urmeaza (de la stanga la dreapta): cuțite mari, cuțite, furculițe, linguri și lingurițe in partea de jos.…