Stiri pe aceeasi tema

- Nu este deloc ușor sa scapi de grasimea de pe burta, insa daca iei in considerare sfatul oferit de un medic din Florida ți-ai putea face calatoria catre un abdomen mai plat mult mai ușoara.

- Tot mai mulți adulți se plang ca nu pot dormi in timpul nopții, iar dimineața cand trebuie sa mearga la lucru sunt obosiți. Nutriționistul Luminița Catana vine cu cateva sfaturi pentru un somn odihnitor.

- Bicarbonatul de sodiu te scapa de grasimea de pe abdomen, spate, brațe și coapse. Iți vom arata cateva trucuri care te ajuta sa slabești. Iata cum trebuie sa procedezi pentru a avea o silueta de invidiat!

- Sarbatorile vin cu multe emoții și provocari, dar și cu momente de bucurie și relaxare. Important este sa ne gestionam stresul și sa ne concentram pe lucrurile frumoase din aceasta perioada.Cum poți sa gasești un echilibru perfect in timpul sarbatorilor ca sa te bucuri de tot, fara sa te epuizezi?…

- Mobilierul de bucatarie poate acumula grasime și murdarie in timp, ceea ce poate fi o provocare in curațenia zilnica. Cu toate acestea, exista soluții eficiente care te pot ajuta sa redai stralucirea mobilei tale. Iata cel mai util truc, cu care nu vei da greș niciodata. Bunicile noastre in foloseau…

- Cele doua adolescente din Lupeni care au recurs la un gest extrem au mers intr-o zona periculoasa, acolo unde, in trecut, a existat o fosta fabrica de matase. Chiar daca una dintre ele și-a sunat mama și i-a spus ce are de gand sa faca, nimeni nu le-a auzit, chiar daca locul este pazit.

- Tesla Cybertruck, cu structura sa rigida și designul distinct, a starnit ingrijorari printre experții in siguranța cu privire la potențialele riscuri pentru pietoni și cicliști, precum și cu privire la posibilele daune produse altor vehicule pe drumuri.