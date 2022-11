Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 29 octombrie 2022, a constituit pentru Cristian Moldovan, primarul orașului Luduș, prilejul de a adresa felicitari și urari de viața liniștita, cu sanatate alaturi de cei dragi, celui mai varstnic cetațean al orașului, domnul Viorel Stoica, in varsta de 98 de ani. Primaria orașului Luduș a continuat…

- Activitatea Direcției de Asistența Sociala din cadrul Primariei orașului Luduș este organizata și iși desfașoara activitatea in conformitate cu Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și Hotararea Guvernului nr. 268/2007, pentru aprobarea Normelor Metodologice…

- Un barbat din Mures, care si-ar fi distrus bratara electronica de supraveghere Sursa articolului: Barbat din Ludus si-a distrus bratara electronica de supraveghere! I-a fost aplicata dupa ce si-a batut sotia Credit autor: L A. Source

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Mureș, a organizat astazi, 14 octombrie, de la ora 9.00, Bursa Locurilor de Munca pentru absolvenți. Evenimentul s-a desfașurat la Cinematograful Arta – Targu Mureș și la sediile punctelor de lucru, Luduș, Reghin, Tarnaveni, Sighișoara și Sovata. Bursa…

- Unul dintre importantele proiecte de investiții ale Primariei orașului Luduș este realizarea unui nou pod rutier peste raul Mureș, in zona industriala a orașului. Pentru ca acest proiect sa fie finalizat era nevoie ca Primaria sa asigure calea de acces, lucru ce s-a realizat dupa eforturi considerabile.…

- Primarul orașului Luduș, Cristian Moldovan, a participat luni, 5 septembrie, la festivitatea de incepere a noului an școlar 2022-2023. "Sper ca aceasta vacanta a fost un bun prilej pentru recreere, pentru distractie, dar si pentru pregatirea inceperii noului an scolar. Acum la inceput de an școlar vreau…

- Vlogging-ul devine din ce in ce mai popular. Tot mai multe persoane se orienteaza catre aceasta forma de creare de conținut, dar puțini sunt cei care reușesc sa aiba audiența peste 200.000 de abonați. Consecvent și intuitiv, Alin Decean a reușit. Este din Luduș, are 21 de ani și creeaza materiale video…

- Intr-un document inaintat Biroului „Finanțe. Contabilitate. Resurse Umane" din cadrul Primariei orașului Luduș, Anca Nasaudean de la Serviciul „Investiții. Achiziții. Domeniul Public" a solicitat diminuarea cu suma de 60.000 de lei „a obiectivului de investiții „Servicii de elaborare a studiului de…