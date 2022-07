realme prezintă o ediţie Thor Love and Thunder a telefonului GT Neo 3 150W Dupa parteneriate din domeniul anime, acum realme se asociaza cu cel mai popular film al momentului, Thor: Love and Thunder pentru o editie speciala de telefon realme GT Neo 3 150W. Vanzarile incep pe 13 iulie si intelegem oarecum asocierea dintre fulgere… si un telefon care se incarca fulgerator de rapid. E drept ca pe telefon il stim inca din martie, de la MWC 2022 mai precis, cand era anuntat realme GT Neo 3 150W . Era primul telefon cu incarcare la 150W, urmat relativ rapid de OnePlus Ace, cu aceeasi performanta. A primit deja si o editie Naruto in mai, cu un corp portocaliu-negru si o cutie… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a redus importurile de petrol și gaze naturale din Rusia, iar la sfarșitul anului 2022 se așteapta ca scaderile la ambele materii prime sa ajunga la doua treimi.Dar, Putin pare ca da cu flit Europei in privința acestor planuri, reușind sa gaseasca alte piețe de desfacere…

- Dupa un 2021 fara o lansare de flagship de toamna pentru OnePlus, se pare ca in 2022 vom avea asa ceva. Se numeste OnePlus 10T, l-am vazut deja in imagini, iar acum ii aflam si pretul printr-o scapare a celor de la Amazon. Se pare ca telefonul va porni de la 799 de lire sterline (930 euro), in versiunea…

- realme a anuntat pe 7 mai un nou telefon midrange performant, GT Neo 3T si cu aceasta ocazie ne-a oferit si debutul global al lui GT Neo 3 . Ce e drept, cele doua telefoane au destul de multe in comun, doar ca Neo 3 a fost primul de pe piata cu incarcare la 150W. Diferenta notabila dintre ele este prezenta…

- Numaratoarea inversa a inceput. In perioada 3 – 5 iunie 2022, Timișoara devine pentru trei zile capitala internaționala a sportului! Inițiata și organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș la Centrul Regional de Afaceri, SportFest este prima ediție din vestul țarii a unei manifestari…

- In perioada 3-5 iunie 2022, Timișoara devine pentru trei zile capitala internaționala a sportului! Inițiata și organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș la Centrul Regional de Afaceri, SportFest este prima ediție din vestul țarii a unei manifestari dedicata sportului și vieții sanatoase.…

- realme are pregatit un eveniment pentru data de 12 mai si el este menit pentru lansarea in Europa a telefoanelor realme 9 si realme 9 5G, dar si a tabletei realme Pad Mini. Daca in urma cu 3 luni a debutat in Europa realme 9 Pro, alaturi de realme 9 Pro+, acum vom avea si variantele lor mai accesibile…

- OnePlus a dezvaluit pe 21 aprilie telefonul OnePlus Ace, care se abate de la orice conventie de nume propusa pana acum de companie si ar putea incepe o noua serie. Gurile rele spun ca acest telefon va sosi in Europa sub numele de OnePlus 10R si sunt voci ce sustin ca este un realme GT Neo3 rebranduit.…

- Producatorul auto german Mercedes-Benz mizeaza pe proaspat devenitii milionari din India pentru a-si stimula vanzarile de masini intr-un ritm mai rapid, a declarat un oficial al companiei pentru Reduters.