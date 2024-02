Stiri pe aceeasi tema

- Elias Charalambous a oferit detalii despre sacrificiile facute de jucatorii de la FCSB, in timpul meciului cu Sepsi. Antrenorul cipriot al ros-albastrilor a transmis ca mai multi fotbalisti au fost foarte raciti, insa au fost nevoiti sa joace contra covasnenilor. FCSB s-a impus la limita in duelul cu…

- Potrivit unui sondaj recent realizat de Pew Research, tot mai mulți tineri adulți locuiesc cu parinții lor și se bazeaza pe ei pentru sprijin financiar. Aproximativ 59% dintre parinți au declarat ca le-au oferit copiilor lor adulți ajutor financiar in ultimul an. „Majoritatea tinerilor adulți care locuiesc…

- Almeria – Alaves 0-3! Echipa spaniola Alaves a invins vineri seara, in deplasare, scor 3-0, gruparea Almeria, in debutul etapei a 22-a din La Liga. Ianis Hagi a ramas pe banca rezervelor. Alaves a deschis scorul in minutul 10, prim Samu Omorodion, iar in startul reprizei secunde a reusit sa majoreze…

- Au inceput filmarile pentru cel de-al 20-lea sezon „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, insa o vedeta a absentat de pe platourile de filmare. Este vorba despre jurata Andreea Balan, care este plecata peste hotare, la mii de kilometri de Romania. Andreea Balan, marea absenta de la Te cunosc de undeva…

- Multe dintre țarile ortodoxe celebreaza Craciunul pe rit vechi, adica in 7 ianuarie, dupa calendarul Iulian. In apropierea noastra, Serbia, Ucraina, Rusia și Republica Moldova sarbatoresc ceva mai tarziu, dar nu cu mai puțin fast.

- Un tanar venit la Cluj pe perioada studiilor, dar care a decis sa ramana in oraș a pus in balanța atractivitatea Clujului, comparativ cu prețurile din ”metropola”.”Salutare, exceptand facultatea/masterul, care sunt factorii care va determina sa ramaneți in Cluj? De o perioada incoace am un sentiment…

- La trei zile dupa viscol, 29 de localitați din Constanța inca nu au deloc apa, iar in alte cateva zone se furnizeaza apa cu presiune redusa, transmite RAJA S.A intr-un comunicat de presa. Localitațile unde luni nu se furnizeaza deloc apa sunt: De asemenea, localitațile unde se furnizeaza apa cu presiune…