Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacau, acuza Direcția de Sanatate Publica de faptul ca a aprobat prea tarziu testarea angajaților de la Centrul De Recuperare Și Reabilitare Neuropsihiatrica Darmanești iar acum 20 de salariați și 41 de beneficiari sunt bolnavi de COVID-19! Conform…

- Ziua de 3 mai a fost declarata Ziua Mondiala a Libertații Presei la 23 decembrie 1993 de catre Adunarea Generala a ONU in urma Conferinței Generala UNESCO din 1991, cand s-a adoptat o rezoluție privind “Promovarea libertații presei in lume” care recunoștea ca “o presa libera, pluralista și independenta…

- Reprezentanții firmei Autoliv din Onești au donat echipamente de protecție și materiale dezinfectante pompierilor militari aflați in continuu in misiuni diverse de salvare. Este vroba de 100 de viziere, 50 de maști de protecție și dezinfectanți. „Observam, in aceste timpuri, ca necazurile ne mobilizeaza…

- Cunoscutul inventator oneștean Vasile Lupu pune la dispoziția tuturor spitalelor in care sunt tratați bolnavii infectați de noul coronavirus „Dispozitivul pentru igienizare, ozonizare și aromoterapie” pe care l-a brevetat deja la Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci (OSIM). Dispozitivul este potrivit…

- Oamenii au nevoie de povesti, de spectacol, altfel viata, care, oricum, nu e de ajuns (cartile sunt o dovada, literatura fiind o marturisire ca viata-i insuficienta, asa credea Fernando Pessoa), devine cumplit de searbada. Cum salile de spectacole sunt inchise, unii „glumeti” s-au gandit sa faca ei…

- In vremurile noului Coronavirus, avem cu toții nevoie de vești bune și de povești…nebune. La 70 de ani de la inființarea FCM Bacau sub denumirea de Dinamo Bacau, Deșteptarea iți ofera poveștile nebune ale fotbalului nostru. Totul, in așteptarea unor vești și a unor vremuri mai bune. Cristi Popovici-…

- Daca aceasta experiența imi va deschide o alta perspectiva? Crizele existențiale, aceste perioade de neliniști și neputința, oare ma vor invața cum sa traiesc altfel? Nu ne place sa fim luați prin surprindere de tot ce este mai rau. De aceasta data, cred ca nimeni nu a anticipat și astfel ne-am aruncat…

- Consiliul Județean Bacau a aprobat pe data de 31 martie a.c. plata contribuției aferente anului 2020, la patrimoniul Societații Naționale de Cruce Roșie din Romania – Filiala Bacau, in cuantum de 50 000 de lei, suma care va fi utilizata pentru indeplinirea sarcinilor stabilite de Hotararea Guvernului…